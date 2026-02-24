Председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Дэн Кейн считает, что военная кампания против Ирана может привести Вашингтон к длительному и сложному конфликту. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на собственные источники.

По информации портала, Кейн в ходе обсуждений с президентом США Дональдом Трампом и другими высокопоставленными представителями администрации предупреждал, что применение военной силы против Ирана связано со значительными рисками и может спровоцировать затяжное противостояние. Как отмечается, часть окружения американского лидера выступает за осторожный подход к возможным действиям.

При этом источники Axios утверждают, что сам Трамп допускает возможность нанесения военного удара. Генерал Кейн, по данным портала, ранее поддерживал проведение американской военной операции в Венесуэле, однако в вопросах, связанных с Ираном, занимает более сдержанную позицию.

Он также считает, что использование силы против Ирана повышает вероятность потерь среди американских военнослужащих. Кроме того, в последние дни обеспокоенность риском втягивания США в продолжительную войну выражал вице-президент страны Джей Ди Вэнс.