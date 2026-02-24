Тегеран не стремится к войне, однако в случае нападения со стороны США Иран «преподаст врагам урок, который они не забудут никогда». С таким заявлением выступил министр обороны Ирана Азиз Насирзаде на полях встречи со своим армянским коллегой Суреном Папикяном.

19 февраля президент США Дональд Трамп, выступая на заседании «Совета мира» в Вашингтоне, заявил, что ясность по вопросу возможной сделки с Ираном может наступить в течение ближайших десяти дней. При этом он предупредил, что в ситуации вокруг Ирана могут произойти «очень плохие вещи», если Тегеран не согласится на сделку.

«Исламская Республика Иран не ищет войны, однако если конфликт будет навязан стране, она будет защищать себя всеми силами и преподаст врагам такой урок, который они не забудут никогда», — подчеркнул Насирзаде.