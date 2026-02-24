Греция рассчитывает занять ключевую позицию в импорте сжиженного природного газа в европейские страны. Об этом сообщает газета The Financial Times.

По информации издания, Афины намерены превратиться в новый газовый хаб, используя выгодное географическое положение и расширяя мощности по приему и переработке СПГ. Власти также делают ставку на модернизацию инфраструктуры и укрепление сотрудничества с Соединенными Штатами, рассчитывая сосредоточиться на транзите американского топлива.

В материале отмечается, что Греция завершила строительство межрегионального трубопровода Греция — Болгария. Кроме того, была увеличена его пропускная способность за счет строительства двух дополнительных компрессорных станций на севере страны.

Однако серьезным препятствием остаются высокие цены на газ. Как пояснил старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Джулиан Боуден, совокупные пошлины, взимаемые в Греции, Болгарии, Румынии и Венгрии, формируют значительную нагрузку. По его словам, на данный момент эти издержки слишком велики, чтобы маршрут оставался коммерчески устойчивым в долгосрочной перспективе.