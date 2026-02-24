Имущество бывшего ректора упраздненного Азербайджанского международного университета Эльшада Абдуллаева конфисковано.

Местные СМИ приводят список данного имущества:

1) Земельный участок площадью 34 349.7 кв.м, на котором располагался Азербайджанский международный университет, оцененный в 16 500 000 — 18 100 000 манатов;

2) Здание, в котором в настоящее время функционирует Медицинский центр Aristokrat;

3) Здание, где функционируют полная средняя школа и детский сад Era (оценочная стоимость — около 9-10 млн манатов);

4) Квартира по адресу: город Баку, Сабаильский район, улица Ш.Шамиля, дом 11, квартира 8;

5) Дачный участок №26, расположенный в дачном массиве Дюбенди Хазарского района Баку;

6) Дачный дом №609 в посёлке Новханы Бинагадинского района Баку;

7) Дачный дом №707D в посёлке Новханы Бинагадинского района Баку;

8) Квартира по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Мирали Сеидова, квартал 3141, дом 10, квартира 52;

9) Квартира по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Гурбана Халилова, 4/6, квартира 23;

10) Дачный участок №1234, расположенный в дачном массиве «Вишнёвка-1» Сабунчинского района Баку;

11) Недвижимость, оформленная на имя Московского филиала Азербайджанского международного университета и расположенная по адресу: Российская Федерация, город Москва, Одинцовский район, село Марфино, 26B. Состоит из земельного участка площадью 20 000 кв.м и строения площадью 1 000 кв.м.

Абдуллаев обвиняется в незаконной торговле органами, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток. Бакинский суд по тяжким преступлениям заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы.

Отметим, что он также имеет французское гражданство.