Азербайджанским школьникам будет предоставлен ИИ ментор для обучения. Об этом сообщил Вюсал Ханларов, руководитель отдела информатизации системы образования Министерства науки и образования, на брифинге на тему «Цифровизация образования».

Он отметил, что в настоящее время в школах Баку реализуется проект «Цифровая школа». Он преследует цель перевести систему управления школами в цифровую плоскость, а также содействовать родителям в контроле успеваемости учащихся.

Зарегистрироваться в портале учащиеся могут с помощью родителей. При входе в портал пользователи в первую очередь могут увидеть свои оценки, домашнее задание. Это позволяет отсутствовавшим на уроке быть в курсе заданных работ. Все видео уроки в проекте «Цифровая школа» отсняты таким образом, чтобы ученик мог самостоятельно изучать темы, которые он пропустил. Помимо этого, на платформе размещены электронные учебники, домашние задания с разъяснениями. Тем самым учащийся может самостоятельно оценить результат выполненного им домашнего задания.

«На следующем этапе мы планируем запустить электронного помощника для учащихся. Данное решение, разработанное на основе искусственного интеллекта, позволит школьникам обучаться самостоятельно»,- сказал чиновник.

Он отметил, что Минобрнауки и образования обладает достаточной базой данных и в министерстве хотели бы предоставить доступ к этой информации. У Министерства есть свое видение, как использовать базу данных и искусственный интеллект. В частности, обозначены проблемы, в решении которых ИИ мог бы быть полезен. Первой является задача обеспечения равных условий в образовании для всех учащихся, независимо от того, где обучаются школьники, в Баку или регионах. Тут может оказаться полезен ИИ, как один из инструментов обучения.

«Помимо этого, мы хотели бы сделать педагогов более плодотворными. То время, которое они тратят на писанину, они могли бы уделить учащимся и урокам. Поэтому стараемся автоматизировать их канцелярскую работу. В этом русле ИИ способен автоматизировать многие процессы. Инструмент для педагогов на основе ИИ разработан совместно с корпорацией Microsoft на базе Copilot», — довел Ханларов.

И в завершении способностью выносить доказательные решения ИИ может быть полезен в исследовании большой базы данных. Ханларов добавил, что проект «Цифровая школа» в настоящее время реализуется только в Баку, а в будущем будет работать и в регионах.