Ученица полной средней школы села Пирекешкюль Абшеронского района имени Афгана Гадашова — Нилуфер Шукюрова — поступила в один из самых престижных вузов мира — NYU Shanghai University.

Согласно письму о зачислении, Нилуфер была принята в международное студенческое сообщество университета благодаря своим высоким интеллектуальным способностям и потенциалу внести вклад в глобальную академическую среду, сообщили в Абшерон-Хызынском региональном управлении образования.

Во время поступления Нилюфер получила государственную стипендию в размере 82 тысяч долларов США. Также она стала первой азербайджанской ученицей, поступившей в этот университет.

Её достижения этим не ограничиваются. Нилуфер является соавтором научной статьи под названием:

«Роль доверия к инфлюенсерам, их ценности и воспринимаемого влияния в формировании намерения повторной покупки среди пользователей Trendyol: на примере Азербайджана».

Данная статья будет представлена на международной конференции.