Министр обороны Украины Михаил Федоров представил трёхэтапный план, направленный на принуждение России к завершению войны.

Первый этап – закрытие неба над Украиной. Федоров заявил, что цель – выявлять 100% воздушных угроз и перехватывать не менее 95% ракет и дронов. Уже создаётся многоуровневая система «малой» ПВО и масштабируются перехватчики для защиты городов и инфраструктуры.

Второй этап – остановка продвижения РФ на земле, в море и в киберпространстве. Министр отметил, что потери российских войск в Донецкой области составляют 156 человек на квадратный километр, а Украина намерена увеличить этот показатель до 200. План включает реформу подготовки, управления и закупок, чтобы сделать продвижение противника невозможным.

Третий этап – давление на экономику РФ, поскольку финансирование войны зависит от нефти. Для реализации стратегии Федоров выделил три направления: партнёрства для максимальной международной помощи; технологическое преимущество, чтобы опережать Россию на 10 шагов; и «математику войны», превращая данные с поля боя в решающую силу через систему DELTA.