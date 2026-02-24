Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов баллотироваться на второй срок, если на момент выборов война с Россией не завершится.

«Всем, кто поднимает тему выборов, я говорю: смотрите, я готов немедленно. Обеспечьте нам безопасность для проведения выборов, обеспечьте прекращение огня на это время. Это всё», — подчеркнул Зеленский.

По словам президента, если в ходе переговоров удастся договориться о двухмесячном прекращении огня, проведение выборов станет реальным.

«Пока что я нахожусь в пределах этого срока, не по своей воле — он просто растянулся из-за войны. Я не знаю, буду ли идти на выборы. Если война будет продолжаться, — безусловно пойду. Если будет мир — не факт, что буду участвовать», — добавил глава государства.