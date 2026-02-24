15 января в Азербайджане вступили в силу изменения в закон «Об информации, информатизации и защите информации». Президент Ильхам Алиев утвердил запрет на распространение в интернете контента, публично нарушающего нормы морали. Речь идёт о непристойных выражениях, оскорбительных жестах, демонстрации частей тела и любом массово тиражируемом поведении, которое выражает открытое неуважение к обществу и противоречит национально-духовным ценностям. Закон, вызвавший бурные споры и шквал критики в соцсетях, заработал без раскачки.

Уже на прошлой неделе арестована тиктокер Зейнаб Зейналлы, известная как «Koti». Суд установил: блогер с аудиторией около 300 тысяч подписчиков использовала нецензурную лексику и демонстрировала открытое неуважение к обществу. Вину признала. Итог — восемь суток административного ареста.

Параллельно Генеральная прокуратура сообщила о привлечении к ответственности ещё шести человек: четверо получили арест, двое — штрафы. Посыл предельно ясен: интернет — это не зона беззакония. И это — лишь первые сигналы. Потому что трагедии, конфликты и надлом ценностей возникают не в вакууме. Они формируются в обществе, где соцсети давно перестали быть просто средством общения и всё чаще становятся фабрикой новых «норм».

Когда обсуждали новый закон, прозвучали привычные аргументы: «свобода слова», «демократия», «мы живём в свободной стране». Но почти никто не спросил: а к чему привели эта свобода и отсутствие границ?

TikTok и Instagram превратились в пространство, где тупость набирает больше лайков, чем интеллект, а эпатаж продаётся лучше достоинства. Лозунг «живём один раз, надо кайфовать» стал оправданием распущенности. Роскошь напоказ, постоянные тусовки, демонстративное потребление — всё это тиражируется как норма. Сколько семей разрушено из-за виртуальной гонки за «красивой жизнью». Сколько подростков живут в мире иллюзий, где ценность измеряется количеством подписчиков.

Мы слишком долго делали вид, что это просто «новая реальность». Ужесточение закона — шаг запоздалый. Но это тот случай, когда лучше поздно, чем никогда. Сегодня пора перестать играть в стеснительность и называть вещи своими именами. Нужна цензура. Да, именно цензура — в разумных, четко очерченных границах, направленная на защиту общества, семьи и детей.

Свобода слова — не индульгенция на распущенность. Демократия — не прикрытие для моральной деградации. Когда под видом «самовыражения» тиражируются пошлость, агрессия, демонстрация тела и примитивизм, это уже не свобода. Это разрушение.

Мы слишком долго позволяли соцсетям диктовать нам новые «нормы». Нам внушали, что если «везде так», значит, и нам надо так же. Но Азербайджан никогда не строил свою идентичность на копировании чужих пороков. Наш народ держался на принципах — уважении к старшим, семейных ценностях, достоинстве. Если соцсеть системно допускает распространение аморального контента, она должна нести финансовую ответственность на территории страны. Пока платформам выгоден скандал — скандал будет продаваться.

Если хочешь разрушить государство — начни с разложения его общества. Именно поэтому контроль за интернет-пространством — это не прихоть и не авторитарный жест. Это вопрос национальной безопасности. Дети, которые с утра до вечера живут в TikTok. Семьи, где за столом каждый уткнулся в экран телефона. Подростки, для которых блогер с сотнями тысяч подписчиков — больший авторитет, чем родители. Это уже не частный случай и не бытовая мелочь — это системная угроза. И её нужно не обсуждать бесконечно, а жёстко пресекать, пока последствия не стали необратимыми.

Если государство сегодня ставит жёсткие рамки, значит, этап дискуссий завершён. Наступает этап действий. И действовать должны не формально, а последовательно и системно.

Посмотрите на опыт братского Узбекистана. Там махалля — не просто традиция, а официальный институт местного самоуправления на уровне квартала. Это государственный механизм общественного контроля и воспитания, встроенный в систему.

У нас же мяхялля когда-то была живой общиной — моральным фильтром и внутренним регулятором. Сегодня от неё осталась лишь память. А зря. Почему бы не вернуть этот институт в современной форме? Почему бы не создать на уровне микрорайонов реальные общественные структуры, которые будут не наблюдать со стороны, а участвовать в формировании среды? Если мы говорим о защите ценностей — она должна начинаться с двора, с квартала, с конкретного сообщества, а не только с экранов телевизоров и сводок ведомств.

Нужно активно продвигать позитивную повестку: поддержка образовательных блогеров, исторических проектов, семейных программ. Свобода абсолютной не бывает, она должна иметь границы. Иначе она превращается в неуправляемый хаос.