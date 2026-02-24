Более 150 военных самолетов и около трети всех действующих кораблей Военно-морских сил США сосредоточены вблизи Ирана, сообщает Washington Post со ссылкой на данные отслеживания полетов и спутниковые снимки.

По информации издания, на борту крупнейшего в мире авианосца USS Gerald R. Ford, который в понедельник был замечен у берегов греческого острова Крит, находятся десятки самолетов. Этот корабль стал вторым американским авианосцем, направленным на Ближний Восток. Его прибытие означает, что примерно треть всех действующих кораблей ВМС США сейчас находится в регионе.

В интервью 20 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность нанесения ограниченных ударов по Ирану. В то же время официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи подчеркнул, что любая подобная операция со стороны США будет рассматриваться Тегераном как акт агрессии.