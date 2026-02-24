Правительство Великобритании расширило санкционный список против России, включив в него 297 новых позиций.

Согласно опубликованной информации, в перечень вошли 240 юридических лиц, семь физических лиц и 50 судов. В рамках антироссийских санкций Лондон также внес в черный список две грузинские телекомпании — Imedi и POSTV. Их обвиняют в участии в «российской дезинформации».

Под ограничения, в частности, подпали девять российских банков, ряд структур, связанных с «Росатомом», компания «Транснефть», а также отдельные компании из Китая, Индии, ОАЭ и Таиланда. На фоне новости о включении в новый санкционный список акции «Транснефти» резко снизились.