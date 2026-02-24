Ни одна из ключевых целей президента РФ Владимира Путина в Украине не достигнута, пишет Die Zeit.

По оценке издания, попытка оживить экономику за счёт войны не дала результата — экономика продолжает снижаться. Намерение уничтожить независимость Украины привело к обратному эффекту: национальное самосознание усилилось. План взять Киев провалился, боевые действия сосредоточены на Донбассе.

Расширение НАТО не остановлено — к альянсу присоединились Финляндия и Швеция. Германия сократила зависимость от российского газа. Вместо укрепления статуса мировой державы Россия, как отмечает газета, оказалась в роли младшего партнёра Китая.