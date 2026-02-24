Во вторник, 24 февраля, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов и заместитель министра иностранных дел Армении Роберт Абисогомонян встретились в Женеве в рамках 61-й сессии Совета ООН по правам человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Встреча состоялась как продолжение контактов, проведённых на более высоком политическом уровне.

Заместители министров обсудили возможные меры по укреплению доверия в рамках многосторонних платформ и международных организаций.