Руководитель Администрации президента Республики Самир Нуриев по поручению главы государства посетил народного поэта Нариманa Гасанзаде, удостоенного ордена «Гейдар Алиев» за исключительные заслуги в развитии культуры, и вручил ему эту высшую награду.

Самир Нуриев передал Н.Гасанзаде приветствия и искренние поздравления президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой по случаю его 95-летнего юбилея.

В ходе встречи были особо подчеркнуты вклад Нариманa Гасанзаде в азербайджанскую литературу, его многолетняя деятельность по пропаганде национально-культурных ценностей. Отмечено, что его многогранное творчество и общественная активность внесли важный вклад в обогащение азербайджанской литературы и культуры, а также сыграли значительную роль в формировании патриотического духа у молодого поколения.

Народный поэт Н.Гасанзаде выразил глубокую признательность президенту Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой за оказанное высокое внимание и заботу, а также дал высокую оценку государственной поддержке о лицах, имеющих заслуги в сохранении национально-культурных ценностей и культурного наследия, развитии культуры, искусства и других сфер.