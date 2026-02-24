В ходе официального визита министра обороны Армении Сурена Папикяна в Тегеран состоялась встреча с иранским коллегой Азизом Насирзаде. Стороны обсудили вопросы региональной и международной безопасности, а также практические аспекты взаимодействия между оборонными ведомствами.

Папикян и Насирзаде высоко оценили уровень двустороннего сотрудничества в оборонной сфере и подтвердили готовность к его дальнейшему развитию.

Посол Ирана в Армении Халил Ширголами допустил проведение совместных учений между Арменией и Ираном в будущем, возможно, в более масштабном формате.