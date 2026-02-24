24 февраля наступил первый из четырех “священных вторников” — “су чершенбеси”. Что он означает и почему так называется?

Известно, что история праздника Новруз восходит к древнему Востоку — Месопотамии и Вавилону, а первый письменный источник о нем относится к VI веку до нашей эры. В Азербайджане Новруз отмечается с древних времен. Этот праздник связывают с древней религией азербайджанцев — зороастризмом, хотя существуют версии и о том, что история этого праздника более древняя, и он возник до зарождения зороастризма.

Сущность и мифология Новруза как начала нового дня, нового времени, основана на философии четырех природных начал, четырех стихий — воды, огня, земли и воздуха. Каждая из предшествующих Новрузу четырех недель, вернее, каждый из четырех вторников посвящен одной из этих стихий.

Древний человек, идолопоклонник по своему мышлению, поклоняясь природным стихиям — воде, огню, воздуху и земле, пытался познать мир. Вместе с тем, здесь может возникнуть вопрос: почему празднество Новруза как наступление нового года и предшествующих ему четырех недель наши предки отмечали именно весной, а не, скажем, летом или же зимой?

Ответ очень прост. Наши предки хорошо понимали, что пробуждение природы, обновление мира происходит именно весной, следовательно, и новый год (Новруз) должен был начаться именно в это время. Кроме того, праздник Новруз связан не только с началом весны как времени года, а также с началом земельных работ, посева. А для того, чтобы начать эти работы, нужно, чтобы растаяли снега, речушки и стоячие воды пришли в движение.

Кроме того, вода — это начало сотворения мира. Во всех священных писаниях подчеркивается, что одной из первых Бог создал воду. Вода — это основной источник жизни, существования. Не случайно, что “су чершенбеси” еще называется “эзэл чершенбе” (первый вторник).

А почему именно вторник? Этому тоже есть объяснение. Согласно преданию (что нашло отражение и в священных писаниях), Бог создал мир за неделю, а само сотворение мира началось именно на второй день. Поэтому в тюркской мифологии вторник считался священным днем.

Таким образом, “последние вторники уходящего года” начинались со “вторника воды”. (“су чершенбеси”). Вечером второго дня недели, то есть со вторника на среду (“чершенбе”), наши предки зажигали костры, вокруг которых собирались всей семей, прыгали через огонь, просили у Творца здоровья и благополучия себе и своим родным и, конечно, радовались приближающейся весне и новому году.

Пройдя через века и тысячелетия истории, этот ритуал дошел и до наших дней. И мы, собираясь в “илахыр чершенбе” вокруг костра, повторяем те же обряды, просим у Всевышнего то же, что наши предки просили тысячи лет назад, и, естественно, ощущаем ту же радость приближающейся весны и Новруза.

До наступления Новруза осталось немного, всего-навсего четыре недели. После “вторника воды” идет “вторник огня” — “од чершенбеси”.