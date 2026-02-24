Президент Украины Владимир Зеленский в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России опубликовал видеообращение, в котором подвел итоги прошедших лет войны и вспомнил первые дни сопротивления.

«Сегодня ровно четыре года, как Путин собирался взять Киев за три дня. И это многое говорит о нашем сопротивлении», — заявил глава государства, подчеркнув, что за этими словами стоят «миллионы людей, смелость и тяжелая работа».

Президент отметил, что украинцы «не подняли белый флаг, а защищали сине-желтый», а вместо ожидаемых «цветов» российские войска увидели очереди в военкоматы. Он также напомнил о жертвах в Буче, Ирпене, Бородянке и Мариуполе, подчеркнув, что Украина «этого не забудет».

По словам Зеленского, за четыре года страна прошла путь от поставок бронежилетов до получения современных систем ПВО, истребителей F-16 и развития собственного производства вооружений, включая миллионы FPV-дронов ежегодно.

«Путин не достиг своих целей. Не сломил украинцев. Мы сохранили Украину и сделаем все, чтобы обрести мир и справедливость», — заключил он.