Министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал президента США Дональда Трампа за стратегию в отношении Владимира Путина и войны в Украине.

В эфире Deutschlandfunk он заявил, что действия американского президента повлияли на ход конфликта и укрепили уверенность Путина. По словам Писториуса, Трамп «раскатал красный ковёр» перед российским лидером и отказался от военной поддержки Украины, послав неверные сигналы.

Он также назвал ошибкой преждевременное исключение вопроса о вступлении Украины в НАТО из переговорной повестки, отметив, что этот пункт мог стать инструментом для торга.