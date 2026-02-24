Известный инсайдер Фабрицио Романо опубликовал в своём Instagram изображения с анонсом предстоящих матчей этапа плей-офф Лиги чемпионов, созданные с помощью ИИ.

На фотографиях изображены футболисты, которые держат в руках сахарные соты с символикой Лиги чемпионов, а за их спинами стоит охранник в розовом костюме — прямая отсылка к известному сериалу «Игра в кальмара». На одном из фотографий изображены игроки «Ньюкасла» и «Карабаха», сзади табло со счётом 6:1 по сумме двух матчей.

Напомним, что сегодня агдамский клуб под руководством Гурбана Гурбанова сыграет против английского «Ньюкасл Юнайтед» на поле соперника. Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по бакинскому времени. Обслуживать встречу будет итальянский арбитр ФИФА Давиде Масса.