Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обратился к национальному оператору электросетей с просьбой прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Глава правительства подчеркнул, что такое решение связано с тем, что украинская сторона не возобновила поставки нефти по трубопроводу «Дружба». По его словам, если Киев вновь обратится за помощью для стабилизации своей энергетической системы, Словакия не окажет её.

Фицо также отметил, что в январе 2026 года объём аварийных поставок для поддержки украинской энергосети оказался вдвое выше, чем за весь 2025 год.