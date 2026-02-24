Глава «Казахтелекома» Багдат Мусин сообщил о ходе проекта по прокладке волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря между Казахстаном и Азербайджаном.

По его словам, проект обеспечит прямое соединение телеком-инфраструктур двух стран, усилит региональную связность и повысит устойчивость транзита данных между Азией и Европой.

Как отметил Мусин, за прошедший год совместно с азербайджанскими партнёрами проведены морские и прибрежные исследования, определены маршрут и протяжённость кабеля, получены необходимые разрешения, а также разработаны проектные решения и инфраструктура.

В декабре в Актау прошли общественные слушания, по итогам которых было получено экологическое разрешение на реализацию проекта.

«Производство кабеля завершено. Сейчас идёт его интеграция с дополнительными конструктивными элементами, образцы доступны для тестирования», — сообщил Мусин. Также, по его словам, проработана логистика доставки к Каспийскому морю и зафрахтовано судно — в ближайшие дни начнётся его модернизация и подготовка к работам по прокладке кабеля.

Глава компании поблагодарил участников проекта и подчеркнул, что работы продолжаются.