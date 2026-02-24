Президент Украины Владимир Зеленский впервые продемонстрировал журналистам бункер под зданием Офиса на улице Банковой в Киеве, где в первые дни войны принимались ключевые решения и проходили переговоры с мировыми лидерами.

«Этот кабинет, эта маленькая комната в бункере на Банковой — здесь состоялись первые разговоры с лидерами мира в начале войны. Здесь я говорил с президентом США Джо Байденом и именно здесь услышал: «Владимир, есть угроза, вам нужно срочно покинуть Украину. Мы готовы в этом помочь». И я ответил, что мне нужно оружие, а не такси», — рассказал глава государства.

По его словам, именно в этом подземном помещении формировалась международная поддержка Украины в самые напряжённые дни. В опубликованных кадрах Зеленский прошёлся по узким коридорам бункера, стены которых украшены патриотическими плакатами и символикой.

Офис президента Украины расположен на улице Банковой, 11. Здание было возведено в 1936–1939 годах на фундаменте постройки 1870-х годов. В разные годы здесь находились штаб Киевского особого военного округа и Центральный комитет Компартии Украины.

Архитектурный облик строения выполнен в стиле торжественного сталинского ампира с элементами классики и украинского барокко. Сегодня историческое здание остаётся одним из ключевых центров принятия решений в стране.