Основной российский экспортный сорт нефти Urals, поставляемый из западных портов, на прошлой неделе торговался с рекордной почти за три года скидкой в 30,62 доллара за баррель, немного выше $40. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Argus Media.

Согласно расчетам, учитывалось сырье с поставкой на базисе Новороссийска в Черном море и Приморска в Балтийском море: в первом цена достигла $40,44, во втором — $42,09 за баррель.

При поставках в Индию дисконт к нефти Brent снижается до $12 за баррель, что является максимумом с апреля 2023 года. При этом неизвестно, кому достается разница в $18 — российским компаниям или посредникам.