Иран близок к заключению соглашения с Китаем о покупке сверхзвуковых противокорабельных ракет CM-302, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Переговоры, начавшиеся около двух лет назад, активизировались после июньского обострения между Израилем и Ираном. По данным собеседников, сделка находится на финальной стадии, однако сроки поставок пока не определены.

Ракеты CM-302 с дальностью до 290 км предназначены для поражения кораблей за счет высокой скорости и полета на малой высоте. Их возможное развертывание, по оценкам экспертов, усилит ударные возможности Тегерана и повысит риски для американских ВМС в регионе.

Производитель — китайская государственная корпорация China Aerospace Science and Industry Corporation — позиционирует систему как одну из самых современных в своем классе. Ракеты могут размещаться на кораблях, самолетах и мобильных наземных установках, а также поражать наземные цели. Источники также сообщают о переговорах по закупке ПВО и других вооружений.