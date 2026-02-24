Самозванцы, выдающие себя за сотрудников Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Минздрава, проводят незаконные проверки в коммерческих объектах Баку и регионах. С таким заявлением выступило Министерство здравоохранения.

Аферисты выдвигают необоснованные претензии по поводу якобы неудовлетворительного санитарно-эпидемиологического состояния объектов, требуя немедленного проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации и других услуг, угрожая штрафом в случае отказа.

«В связи с этим сообщаем, что в соответствии с действующим законодательством АР проверки в рамках государственного санитарно-эпидемиологического надзора проводятся исключительно в порядке, установленном законом. При этом должностные лица обязаны предъявить служебное удостоверение, а также предоставить субъекту предпринимательства копию решения о проведении проверки и выписку о регистрации проверки в Едином информационном реестре проверок в сфере предпринимательства», — отметили в Минздраве.

Там подчеркнули, что официальные проверки проводятся исключительно уполномоченными сотрудниками Республиканского центра гигиены и эпидемиологии и только при наличии соответствующих правовых оснований. Предложение любых коммерческих услуг от имени Центра, либо требование оплаты путём угроз, является незаконным.

В связи с этим граждан и предпринимателей попросили незамедлительно сообщать о подобных случаях на номер Минздрава — 9103 либо звонить в Республиканский центр гигиены и эпидемиологии (012) 421-13-93, а также в на номер МВД – 102.