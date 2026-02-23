Азербайджан и Иран играют значимую роль как транзитные партнёры в рамках международного транспортного коридора «Север – Юг». Об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджана, сопредседатель совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству с Ираном Шахин Мустафаев на 17-м заседании комиссии в Баку.

По его словам, которые приводит Trend, в 2025 году объём двусторонних грузоперевозок достиг 2,3 миллиона тонн, что отражает устойчивый рост. Положительная динамика наблюдается как в автомобильных, так и в железнодорожных перевозках.

Мустафаев подчеркнул, что для раскрытия потенциала международного транспортного коридора «Север – Юг» ключевое значение имеет строительство участка Решт – Астара. Он также отметил особую роль грузового терминала Астара как важного элемента маршрута. Проектная мощность терминала до 5 миллионов тонн существенно увеличит транзитные возможности данного направления.