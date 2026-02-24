Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял решение об освобождении Бакыта Торобаева от должности заместителя председателя Кабинета министров — министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

Также от занимаемой должности освобожден министр здравоохранения республики Каныбек Досмамбетов.

Ранее Жапаров также отправил в отставку ряд министров 16 февраля. Среди них — бывший министр транспорта и коммуникаций Абсаттар Сыргыбаев и бывший министр природных ресурсов Медер Машиев. Кроме того, был уволен глава МЧС Бообек Ажикеев.