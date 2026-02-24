Делегации во главе с председателем Комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуатом Октаем и председателем Комитета по внешним связям парламента Грузии Николозом Самхарадзе посетили Аллею почётного захоронения в Баку и почтили память Общенационального лидера Гейдара Алиева, возложили цветы к его могиле.

В рамках визита делегации также посетили Парк Победы в Баку и возложили цветы к Монументу Победы. Гостям была предоставлена информация о Парке Победы, созданном с целью увековечения памяти о великой исторической Победе, одержанной азербайджанским народом в Отечественной войне, а также для увековечения памяти шехидов.

В ходе визита делегации сопровождали председатель Комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов и другие официальные лица.