Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегациями во главе с председателем Комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции (TBMM) Фуатом Октаем, а также председателем Комитета по внешним связям парламента Грузии Николозом Шамхарадзе.

Как сообщает Министерство иностранных дел, на встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией, а также стратегического партнёрства между Азербайджаном и Грузией. Кроме того, рассмотрена ситуация в сфере безопасности в более широком регионе.

Была подчеркнута важность расширения межпарламентского сотрудничества, в частности регулярных контактов между комитетами по внешним связям. С удовлетворением отмечено, что 10-е трёхстороннее заседание комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии придало дополнительный импульс отношениям.

Стороны также отметили, что трёхсторонние форматы сотрудничества не только между парламентами, но и между министрами иностранных дел и обороны способствуют укреплению мира, стабильности, безопасности и благополучия в регионе. Среди ключевых тем обсуждения были энергетическая безопасность, транспортно-коммуникационные проекты, включая развитие Среднего коридора, а также региональная экономическая интеграция.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам обеспечения устойчивого мира и стабильности в постконфликтный период, процесса нормализации и роли парламентской дипломатии в этом направлении.

Джейхун Байрамов подробно проинформировал о процессе мирных переговоров и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также озвучил шаги, предпринимаемые Азербайджаном, и его ожидания.