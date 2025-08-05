В Узбекистане официально зарегистрировали Sea Breeze Uzbekistan в форме совместного предприятия. Об этом говорится в данных Единого государственного регистра предприятий и организаций (ЕГРПО).

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СП Sea Breeze Uzbekistan было зарегистрировано 4 августа в Бостанлыском районе Ташкентской области. Компания с уставным фондом в размере 400 млн сумов ведет строительство нежилых зданий.

Ее учредителями выступают азербайджанская компания Agalarov Development, президентом, которой является Эмин Агаларов, и Махмудов Улугбек Абдурасулович (по 50% каждый). Директором указан Хамидов Сардор Санджарович.