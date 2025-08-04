Кабмин Узбекистана принял постановление о мерах по проекту строительства курорта Sea Breeze Uzbekistan.

В постановлении раскрыта стоимость курорта — $5 млрд. До этого озвучивалась цифра от $7 млрд до $10 млрд.

За проект отвечает Agalarov Development. На его создание выделили более 570 га земли.

Компания получит землю в аренду сроком на 25 лет. С учетом понижающего коэффициента застройщик выплатит 17 млрд сумов за пять лет (1,34 миллиона долларов). При этом стоимость аренды без учета понижения составила бы 1,7 трлн сумов.

Инвестор может на правах субаренды сдавать землю с учетом мастер-плана проекта согласно законодательству. Кроме того, арендаторы и субарендаторы будут платить инфраструктурный сбор.

Соглашение требует строго соблюдать экологические нормы: нельзя сбрасывать отходы в Чарвак и Чирчик, все стоки должны идти на очистку в Чирчике. Нарушение этих правил приведет к остановке проекта и отмене аренды земли.

Все инженерные и экологические решения должны одобрить Минэкологии и Генпрокуратура.

Если же инвестор и арендаторы нарушат условия аренды по Земельному кодексу, то аренда аннулируется без компенсации.