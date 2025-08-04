Кремль считает контакты со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом очень важными и полезными.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, была ли Москва инициатором предстоящего визита Уиткоффа в Россию.

«Мы всегда рады видеть господина Уиткоффа в Москве. И всегда рады контактам с господином Уиткоффом, считаем их важными, содержательными и очень полезными», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ не исключил возможность проведения встречи Путина и Уиткоффа на этой неделе.