Восемь стран ОПЕК+ договорились нарастить квоты по нефтедобыче на 547 тыс. баррелей в сутки по сравнению с августом. Об этом отмечает в пресс-релизе ОПЕК.

Данный вердикт был принят, «учитывая стабильные перспективы мировой экономики и благоприятные текущие рыночные условия, что подтверждается низкими запасами нефти».

Это эквивалентно четырем ежемесячным приростам, запланированным ранее. С апреля страны ускоренно увеличивают добычу по сравнению с планом, одобренным в декабре 2024 года.

Эксперты считают, что решение связано с новыми требованиями США к Индии прекратить закупки российской нефти.