Руководитель Apple Тим Кук, выступая перед сотрудниками в ходе редкого общекорпоративного собрания, указал на исключительную важность искусственного интеллекта (ИИ) и призвал к разработке революционных решений в данной сфере. По его словам, которые приводит Bloomberg, революция в области ИИ «столь же велика или даже больше», чем появление интернета, смартфонов, облачных вычислений и приложений.

«Apple должна это сделать. Apple сделает это. Это то, что мы должны взять в свои руки», — отметил Кук, пообещав значительные инвестиции в развитие ИИ-технологий.

Он не преминул заметить, что компания «редко была первой» в таких категориях, как персональные компьютеры, смартфоны, планшеты и MP3-плееры, но всегда создавала их лучшие версии. Аналогичного прорыва от Apple Тим Кук ожидает и в сфере ИИ.