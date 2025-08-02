Турция в настоящее время экспортирует электроэнергию в Сирию из восьми различных точек. Как передает Report, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар на церемонии запуска в эксплуатацию пограничного трубопровода Килис – Алеппо, который обеспечит транспортировку азербайджанского газа в Сирию через Турцию.

По словам представителя Турции, на начальном этапе планируется увеличить экспорт электроэнергии в Сирию на 25%, а затем — более чем вдвое за счет дополнительных линий: «После завершения работ мощность соединения достигнет 860 мегаватт, что позволит обеспечить электроэнергией около 1,6 миллиона домов в Сирии».