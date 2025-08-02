Власти Индии не давали указаний прекратить закупки нефти у России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный источник.

«Правительство не просило нефтеперерабатывающие заводы прекратить закупки российской нефти», — заявил собеседник агентства. По его словам, не было указаний об импорте нефти из других источников вместо России.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы приостановили закупку российской нефти после заявлений президента США Дональда Трампа.

До этого Трамп пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины в отношении Москвы и ее торговых партнеров, если не будет достигнут прогресс в урегулировании российско-украинского конфликта. Нью-Дели входит в число крупнейших покупателей энергоресурсов России.