Minval Politika продолжает освещать детали громкого инцидента, в ходе которого российская система ПВО открыла огонь по гражданскому рейсу азербайджанской авиакомпании. Трагедия, вызвавшая серьёзный резонанс как в регионе, так и за его пределами, стала критическим моментом в отношениях между Баку и Москвой. Несмотря на многочисленные призывы к разъяснению ситуации, официальная Россия до сих пор хранит молчание, что лишь усиливает напряжённость и вызывает обоснованные вопросы со стороны международного сообщества. Ранее Minval Politika опубликовал имена, фамилии и должности российских военных, причастных к инциденту — как тех, кто отдавал приказы на открытие огня, так и тех, кто эти приказы исполнял. Эти данные были подтверждены в ходе независимого расследования и основаны на свидетельских показаниях и открытых источниках.

Украинский политолог, эксперт в области информационных войн, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов в комментарии для Minval Politika отметил, что ситуация носит не только политический, но и моральный характер, а реакция России демонстрирует крайнюю степень безответственности.

«История со сбитым российскими военными самолётом “Азербайджанских авиалиний” приобрела достаточно жёсткий характер. Ситуация усугублялась на протяжении практически полугода — российские власти не соизволили даже принести извинения за катастрофу самолёта», — отметил Леонов.

Политолог подчеркнул, что суть инцидента выходит за рамки трагической ошибки:

«И дело не только в том, что пассажирский рейс № 8243 был сбит, а в том, что повреждённый самолёт отправили в Казахстан. Российские власти действовали как рецидивисты, просто заметая следы преступления».

Леонов также провёл параллели с трагедией рейса MH17, сбитого над Донбассом:

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершенно справедливо провёл параллели со сбитым над Донбассом российскими военными самолётом МН17 и отметил необходимость судебного иска против России. Это заявление вызвало истерику на пропагандистских каналах».

По словам эксперта, в ответ на призывы к ответственности российская сторона начала репрессии против азербайджанской диаспоры, вместо того чтобы пойти навстречу и урегулировать ситуацию в правовом поле.

«На самом деле у российской стороны было много шансов изменить ситуацию. И действовали они даже хуже иранских властей в подобной ситуации», — сказал политолог.

Он напомнил об инциденте с рейсом PS752 «Тегеран — Киев» авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), сбитом иранскими военными в 2020 году. В результате катастрофы погибли 176 человек. Когда Тегеран, несмотря на давление, признал ответственность и привлёк виновных к суду:

«Через несколько дней Иран официально признал, что ошибочно сбил самолёт МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции. К разным срокам в Иране заключения приговорили десять человек. Однако Тегеран отказался участвовать в переговорах о компенсациях, и против него был подан иск в Международный суд ООН».

Леонов подчеркнул, что требование Баку — не исключение, а общепринятая практика:

«Таким образом, действия Азербайджана являются общепринятой международной практикой и в принципе не могут считаться враждебными по отношению к России. Тогда как действия Москвы являются провокационными и ведут к обострению отношений между двумя странами».