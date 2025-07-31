Глава администрации США Дональд Трамп заявил, что в соответствии с достигнутым с Пакистаном торговым соглашением американские компании будут сотрудничать в освоении нефтяных запасов этой страны.

«Мы только что заключили соглашение с Пакистаном, в соответствии с которым Пакистан и Соединенные Штаты будут работать вместе над разработкой их огромных запасов нефти. В настоящее время мы выбираем нефтяную компанию, которая возглавит это партнерство», — написал американский лидер в Truth Social.

«Кто знает, может быть, когда-нибудь они будут продавать нефть Индии», — отметил президент.