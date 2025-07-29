На фоне затяжной войны России против Украины и усиливающейся энергетической нестабильности в Европе энергетическое партнёрство между странами приобретает всё более стратегический характер. В этом контексте начавшиеся поставки азербайджанского природного газа в Украину — важный шаг, демонстрирующий не только углубление двусторонних экономических связей, но и укрепление архитектуры региональной безопасности.

Как отметил в комментарии для Minval Politika украинский экономист Ярослав Романчук, одним из ключевых ресурсов, на котором должны строиться отношения между странами, остаётся доверие:

«Нам крайне важно формировать пояс доверия и расширять его между нашими странами. В частности, газовая сфера может стать одним из направлений для совместной работы. В моём понимании, это часть системы безопасности. У Азербайджана уже есть позитивный опыт в регионе — не только в энергетике, но и в экономических и военных трансформациях», — подчеркнул эксперт.

Романчук также напомнил, что Украина и Азербайджан — государства, которые были жертвами советской тоталитарной системы. Единственный способ нейтрализовать это зло — активно участвовать в глобальной системе и утверждать своё право на существование в свободном мире.

«Сегодня, когда значительная часть международного внимания сосредоточена на действиях США и Европейского союза, ничто не мешает нам навести порядок в собственных домах. Тем более что у нас есть общий вызов в лице тоталитарного соседа. В этом контексте газ — это своего рода “маленький ключик”, который может открыть двери к более широкому сотрудничеству в будущем», — отмечает эксперт.

Комментируя возможную реакцию России на сближение Баку и Киева, Романчук отметил, что Москва ведёт себя предсказуемо, и её подход к международной политике остаётся неизменным:

«Россия традиционно действует через воровство, варварство и ложь. Она не стремится к миру, а делит его на “серые зоны влияния”. Украина и Азербайджан должны активно участвовать в построении новой глобальной системы, основанной на свободе и суверенитете», — добавил он.

Экономист подчеркнул важность сотрудничества в рамках новой архитектуры безопасности Европы и необходимость участия стран, которые находились в концлагере постсоветского пространства, в её формировании:

«Украина и Азербайджан могут и должны стать активными участниками европейской системы безопасности. Их практический опыт в условиях войны зачастую превосходит опыт многих армий Германии, Франции или Италии, всё ещё во многом мыслящих категориями прошлого. Европа хочет перемен: 80 % граждан ЕС поддерживают идею общей системы безопасности. Пора действовать».

Поставки газа — это не просто экономический проект, а элемент стратегического партнёрства. По мнению Романчука, выбор маршрута и подход к транспортировке должны опираться прежде всего на коммерческую целесообразность, а не на политические лозунги:

«Сегодня маршрут один, но в будущем всё может измениться: и политический ландшафт, и технологии. Главное — интересы частного бизнеса и устойчивые экономические модели. Мы живём в эпоху глобальной перестройки — пора занимать активную позицию и предлагать решения».

Историк и аналитик Ризван Гусейнов в беседе с Minval Politika отметил, что поставки азербайджанского природного газа в Украину — логичный шаг в рамках расширяющейся энергетической стратегии Азербайджана, направленной на диверсификацию рынков и укрепление сотрудничества с государствами, разделяющими принципы взаимного уважения и равноправного партнёрства.

«Азербайджан поставляет газ во многие государства, и с недавнего времени — в Украину. Это очень хороший показатель, свидетельствующий о доверии к нашей стране как к надёжному поставщику. При этом важно понимать, что не только Украина заинтересована в таких поставках — страны Европейского союза сами проявляют активность и инициативу в налаживании прямых энергетических связей с Баку», — отметил эксперт.

По словам Гусейнова, Азербайджан уже давно зарекомендовал себя как один из немногих производителей энергоресурсов, который не использует природные богатства в качестве геополитического инструмента давления. Такая политика выгодно отличает его от крупных игроков — прежде всего России, для которой газ и нефть давно стали рычагами влияния и политического шантажа.

«В отличие от таких стран, как Россия или даже США, Азербайджан проводит последовательную, экономически ориентированную политику в энергетической сфере. Мы никогда не ставили вопросы поставок в зависимость от политических симпатий или внешнеполитических шагов других государств. Для нас природные ресурсы — это прежде всего источник развития, сотрудничества и взаимной выгоды, а не инструмент давления», — подчеркнул Гусейнов