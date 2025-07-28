На днях бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров опубликовал на своей странице в Facebook пост, вызвавший бурную реакцию в националистических кругах России.

В нём он подчеркнул, что самым древним городом России является Дербент, и напомнил, что около 40 % его населения составляют этнические азербайджанцы. Зульфугаров задал риторический вопрос:

«Интересно, когда в сети т.н. русские националисты призывают “уехать в свой Азербайджан”, что они имеют в виду? То есть самое древнее автохтонное население РФ должно покинуть свою страну?»

Реакция в интернете последовала быстро — и во многом предсказуемо. Националистические комментаторы выступили с критикой, зачастую агрессивной и нецензурной, что, по словам дипломата, лишь подтвердило его аргументы о малограмотности оппонентов.

В комментарии для Minval Politika Тофик Зульфугаров пояснил свою позицию более подробно:

«Я, по сути дела, процитировал исторические факты, многие из которых открыто представлены в Википедии и в других академических источниках. Мои слова полностью совпадают с высказываниями главы Дагестана и с положениями Конституции Республики Дагестан. Но, как это часто бывает, комментаторов не устроила встреча с реальностью. Они, как и многие националисты и шовинисты, малограмотны, не знают истории».

По его словам, пропаганда националистов, пользующихся вседозволенностью и молчаливым согласием отдельных кругов, направлена на вытеснение азербайджанцев, как будто они чужды России. Но, как подчёркивает дипломат, азербайджанский этнос является автохтонным на территории России, особенно в регионах, таких как Дагестан.

«Единственное, что они могут возразить — что в древности этот этнос не назывался “азербайджанским”. Но это бессмысленно: можно называть его как угодно, суть от этого не меняется. Исторически тюркское население, как и представители других этносов, были частью этого региона. Они просто путают понятия “нация” и “национальность”. Нация — это категория, связанная с уровнем экономического и политического развития, тогда как национальность — этническое понятие. Люди, которые считают националистов патриотами, как правило, малообразованны. Им стоит начать с элементарного — изучения собственной истории».

Зульфугаров подчеркнул, что не опускается до уровня личных оскорблений, как это делают его оппоненты: «Их уровень хорошо демонстрируют комментарии — ругательства, агрессия, отсутствие аргументов. А я опираюсь на исторические источники и действую в рамках российского и международного права».

По его мнению, публикация уже принесла эффект — не только вызвав дискуссию, но и призвав к действию российские государственные структуры, которые, как он считает, должны защищать права всех граждан вне зависимости от их этнической принадлежности.

«Всё, что делают националисты, противоречит законам самой Российской Федерации. Я действую в правовом поле. И если приходится кого-то “тыкать носом” в реальность, то только ради того, чтобы восстановить уважение к истории, к законам и к человеческому достоинству».