Бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров прокомментировал высказывания российских националистов в адрес этнических азербайджанцев, проживающих в России.

«Самым древним городом России является Дербенд. Около 40% его населения — этнические азербайджанцы», — написал дипломат в соцсетях.

По его словам, призывы т.н. русских националистов «уезжать в свой Азербайджан» звучат странно. «Что они имеют в виду? Что самое древнее автохтонное население России должно покинуть свою страну?», — задался вопросом Зульфугаров.