Министерство обороны Японии отменило последние ограничения на прием женщин в вооруженные силы страны. Теперь с 1 августа они смогут служить даже в подразделениях ядерной, биологической и химической защиты.

Военное ведомство объяснило свой шаг повышением там мер безопасности, сообщает Kyodo.

Подразделения ядерной защиты используются для дезактивации в том числе районов, зараженных в результате аварии на АЭС «Фукусима-1» весной 2011 года. Там остро не хватает персонала, и привлечение женщин позволит решить эту проблему, полагают в Минобороны. Для обеспечения личной безопасности, как утверждается, они получат особое защитное обмундирование и будут передвигаться в специально оснащенных автомобилях.