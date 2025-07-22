Сотрудничество между Грузией и Азербайджаном основано на принципах взаимного доверия, уважения, равенства и учета национальных интересов.

Об этом говорится в заявлении президента Михаила Кавелашвили на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Тбилиси в соцсети Х.

Кавелашвили благодарность за неизменную поддержку Азербайджаном территориальной целостности и суверенитета Грузии.

«Мы провели достаточно продуктивную встречу с министром иностранных дел Азербайджана. Мы с Азербайджаном стратегические партнеры, участвуем в совместных важных проектах. В то же время у нас общая позиция по многим вопросам. В экономической сфере планируется реализация ряда интересных проектов. Я всегда подчеркиваю, что наши отношения с Азербайджаном образцовые, и уверен, что эти связи будут развиваться и дальше», – добавил президент.