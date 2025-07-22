Знатная пропагандистка и прославленная кремлёвская прихлебательница Маргарита Симоньян не смогла удержаться от, как ей кажется, уместного комментария в адрес президента Азербайджана. Поводом для хрестоматийного желчеизвержения стало вручение Ильхаму Алиеву шевронов военных ВСУ на III Шушинском глобальном медиафоруме от украинской журналистки Елены Курбановой.

Данный факт сильно взбудоражил тружеников российской пропаганды и прочих представителей холуйского вертепа. Возмущённый разум амбассадоров кремлёвской линии вскипел не на шутку, но боброедка краснодарского розлива, как всегда, отличилась «остроумием». Черепная коробка главы ведущей мозгомойки России Russia Today Маргариты Симоньян, полная химозного концентрата, выдала следующее:

«Вот президент Алиев получает сегодня бандеровские военные шевроны и призывает Украину “держаться выбранного курса”. Его международные кураторы, должно быть, довольны темпами его обращения к западной линии.

Если так пойдёт и дальше, уже в следующем году господин Алиев будет читать лекции о правах ЛГБТ в Азербайджане и демократических ценностях под громкие аплодисменты фон дер Ляйен и Стармера».

Любительница экзотического варева из головы бобра решила, что её мнение представляет большую значимость и отличается оригинальностью. Непонятно только, с какого перепугу глава суверенного государства, который не обязан отчитываться перед кем-либо относительно своей внешней политики и согласовывать решения по сотрудничеству с другими странами, должен угождать России…

По логике производителей прокремлёвских выхлопов, если государство осуществляет независимую политику, защищает свои государственные и национальные интересы, следует чётко намеченному курсу, то оно обязательно находится под кураторством других…

Да, официальный Баку и раньше неоднократно выражал свою позицию по украинскому вопросу, подтверждая приверженность принципам международного права. Почему Азербайджан должен делать исключения для России, если её военные вторглись на территорию своего соседа? Ильхам Алиев призвал украинцев не мириться с оккупацией – именно это и вызывает нервное раздражение у российской верхушки. Баку не меняет своей позиции и не считает, что применение формата «двойных стандартов» является уместной практикой. В Азербайджане прекрасно понимают, что в своё время, когда российская сторона активно делала вид, что выполняет посредническую миссию, на самом деле создавала препятствия в деле урегулирования карабахского вопроса.

Упустив все имевшиеся рычаги давления, когда российское влияние в регионе Южного Кавказа сошло на нет, а Баку и Ереван принимают важные решения на двустороннем уровне, смачно плюнув на заявление от 2020 года, в Кремле решили пойти путём угроз, упрёков и провокаций через известных дельцов карманных ресурсов и отдельных творцов медиапомойки в лице таких, как Марго Симоньян.

В перерывах между слезным зацеловыванием ног своего благоверного и активным процессом ПОПУлизации в коридорах власти почитательница гастрономических изысков всё же находит время для словесного смрада в социальных сетях. Удивительная персона, конечно, учитывая нелюбовь к ней не только в странах, которые как-то фигурировали в негативном ключе в её «умозаключениях», но и в самой России, и даже на исторической родине, где гордятся кем угодно, но только не Симоньян.

Наторелый принцип пропагандистской дивы, не имеющий ничего общего с логикой и здравым смыслом, доказывает её привычку сваливать всё в одну кучу. Так случилось и в этот раз, когда весомых аргументов не оказалось, паразитирующее сознание промоутера великодержавия произвело на свет рефлексию на тему ЛГБТ. Связи нет, но для хавающего пипла, на который и рассчитано сие послание рупора Кремля, сойдёт…

Прогоны таких измышлизмов на свободную тему будут генерироваться Симоньян и дальше. Для персон такой природы имеет значение лишь возможность выслужиться, получить очередную никчемную медальку на отвлекающую от уродливого лица выставленную напоказ грудь и улучшить своё финансовое положение. Понятия передозировки лизоблюдства и безосновательного охаивания не бывает для беспринципных и конъюнктурных личностей, поскольку приспособленчество – главный навык парламентёров морального уродства.

Самое страшное для российского общества заключается в том, что гарнизон с бойцами выгребной ямы расширяется…