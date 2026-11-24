Примечательной особенностью последних дней стало то, что Баку вдруг неожиданно оказался в центре внимания европейской дипломатии. Азербайджанскую столицу один за другим посетили главы МИД Германии и Италии — Йоханн Вадефуль и Антонио Таяни. Эти визиты отражают растущий интерес европейских стран к сотрудничеству с Азербайджаном на фоне перестройки торговых маршрутов и изменений в международных отношениях. При этом переговоры Таяни в Баку показали, какие именно проекты интересуют Рим — от расширения поставок газа до участия итальянских компаний в развитии Среднего коридора.

Все эти темы подробно обсуждались на встрече итальянского министра с президентом Ильхамом Алиевым. Кроме того, стороны коснулись сотрудничества в военной сфере, нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также перспектив открытия новых транспортных маршрутов. Таяни также провёл переговоры с министрами иностранных дел Джейхуном Байрамовым и экономики Микаилом Джаббаровым.

На совместной пресс-конференции с Антонио Таяни Джейхун Байрамов сообщил, что азербайджанские и итальянские компании обсуждают несколько военно-технических проектов. Он напомнил об участии итальянских производителей в недавней оборонной выставке ADEX в Баку и о сотрудничестве с азербайджанским агентством ANAMA в разминировании. У Баку уже есть и опыт закупки итальянской техники. В 2023 году Азербайджан заключил с Leonardo контракт на поставку военно-транспортных самолётов C-27J Spartan, а в июне 2024 года один из них представили Ильхаму Алиеву в Баку.

У Италии есть возможность расширить своё присутствие на азербайджанском оборонном рынке. В конкуренции с другими европейскими поставщиками её преимуществом может стать гибкость переговоров. Для Баку важно, насколько быстро производитель готов учесть его требования и согласовать сроки поставки, подготовку специалистов и дальнейшее обслуживание техники. С Leonardo такой разговор уже опирается на опыт выполненной поставки, и это может облегчить переговоры о новых проектах.

На пресс-конференции речь зашла и о мирном договоре с Арменией. Примечательно, что в день визита итальянского министра Ереван опубликовал проект новой Конституции. Джейхун Байрамов, выражая своё отношение к этому документу, отметил, что Баку положительно оценивает текст, поскольку в проекте нет территориальных претензий к Азербайджану. Именно с их устранением Баку связывает подписание уже парафированного договора. Таяни одобрительно отнёсся к этой позиции, подтвердив, что Италия поддерживает диалог между Баку и Ереваном. Ещё несколько дней назад глава МИД Германии Йоханн Вадефуль выразился более прямолинейно, заявив, что для подписания мирного договора с Азербайджаном Армении необходимо изменить действующую Конституцию или принять новую.

Мир на Южном Кавказе выгоден и Баку, и Еревану, но и европейским столицам, которые связывают со стабильностью в регионе вполне конкретные экономические интересы. Открытие новых маршрутов между Европой и Центральной Азией создаёт спрос на модернизацию портов и железных дорог, и европейские компании уже присматриваются к этим проектам. Именно в этом контексте на переговорах с Антонио Таяни министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров предложил итальянскому бизнесу рассмотреть участие в развитии Бакинского порта, Алятской свободной экономической зоны и Среднего коридора. Примечательно, что несколькими днями ранее Баку обсуждал те же возможности с немецкой делегацией. Иными словами, Берлин и Рим одинаково заинтересованы в том, чтобы новые маршруты заработали, и каждый рассчитывает, что в их развитии примут участие его компании.

При этом интерес Италии к Азербайджану во многом связан с энергетикой. В первом полугодии 2026 года на Азербайджан пришлось 16% итальянского импорта газа и 13% импорта нефти. Рим поддерживает расширение Трансадриатического газопровода, по которому азербайджанский газ поступает в Италию. При этом сотрудничество уже охватывает и внутренний рынок страны. В мае SOCAR приобрела почти все акции Italiana Petroli, получив доступ к двум нефтеперерабатывающим заводам и сети примерно из 4,6 тыс. АЗС.

О других направлениях сотрудничества подробно говорилось на азербайджано-итальянском бизнес-форуме, в ходе которого был подписан контракт на модернизацию Гарадагского стекольного завода и договорённости по искусственному интеллекту, общественному транспорту и инвестициям. Отдельный меморандум Джаббаров и Таяни подписали по критически важному сырью. Италия рассчитывает найти новые источники поставок для своей промышленности, а Азербайджан может участвовать в разработке месторождений в третьих странах и перевозке сырья в Европу.

Стоит отметить, что оба визита — германского и итальянского министров — последовали за встречей в Брюсселе 16 ноября, где европейские страны и их партнёры обсуждали, как наладить регулярные перевозки между Европой и Центральной Азией. У ЕС есть общий интерес к развитию этого маршрута, а у Берлина и Рима — интерес к тому, чтобы заказы на строительство и оснащение инфраструктуры получили их компании. Так растёт конкуренция за влияние в Азербайджане и на Южном Кавказе. Для Баку это бесспорная возможность выбирать более выгодные условия финансирования, привлекать инвестиции в транспорт и промышленность и укреплять свою роль в экономических связях между Европой и Центральной Азией.