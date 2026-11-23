Проект новой Конституции Армении ещё не вынесен на референдум, а в Ереване уже заговорили о политическом кризисе. Оппозиция обвиняет Никола Пашиняна в узурпации власти и выполнении требований Баку. Претензий к документу немало, однако главное раздражение вызывает исключение положений, служивших основанием для территориальных притязаний на Азербайджан.

Больше всего противников премьера задело исчезновение ссылки на Декларацию о независимости. Для оппозиции она остаётся святыней, которой нельзя жертвовать даже ради мира.

Представитель фракции «Сильная Армения» Тигран Абрамян назвал изменения «выполнением требования» президента Азербайджана Ильхама Алиева. Впоследствии фракция распространила отдельное заявление, обвинив Пашиняна в «продвижении повестки Баку» и пообещав «противодействовать референдуму».

Аналогичную позицию занял блок «Айастан». Депутат Артур Хачатрян отверг предложение правящей партии предоставить шесть голосов, необходимых для проведения всенародного голосования. Реваншистская оппозиция не верит и обещаниям Пашиняна уйти в отставку после закрепления мира.

Однако обсуждение проекта быстро вышло за рамки отношений с Азербайджаном. Армянские политики обнаружили в документе положения, которые, по их мнению, позволят «премьеру ещё сильнее контролировать судебную систему, силовые структуры и политическую конкуренцию».

Заместитель председателя Армянского национального конгресса Левон Зурабян заявил, что новая Конституция не только сохраняет действующую «суперпремьерскую» модель, но и укрепляет её.

Особые претензии вызвала предусмотренная проектом переоценка судей в течение пяти лет. До завершения процедуры они будут работать во временном статусе. Оппоненты правительства опасаются, что это создаст условия для политического давления на судебную систему.

Критике подверглись также расширение полномочий премьера в отношении вооружённых сил, дополнительные основания для запрета политических партий, ограничения избирательных прав и возможность лишения гражданства по решению суда.

Депутат Кристине Варданян усмотрела в этих нормах потенциальные инструменты борьбы с политическими противниками. Бывший министр юстиции Арпине Ованнисян предположила, что власти попытаются продать обществу реформу под лозунгом «Конституции мира», одновременно «ослабляя своих противников».

Но наиболее показательной оказалась реакция политолога Владимира Мартиросяна. По его оценке, Пашинян намерен посредством референдума «превратить собственные обязательства перед внешними партнёрами в коллективное решение армянского народа, переложив на граждан ответственность за уступки».

Между тем правящая партия уже обозначила оппозиции альтернативу. Руководитель фракции «Гражданский договор» Арусяк Манавазян заявила: либо оппоненты предоставляют шесть голосов для референдума, либо Армения идёт на досрочные парламентские выборы.

Оппозиционное объединение «Айакве» ответило требованием «безусловной отставки премьера», формирования временного правительства и проведения новых выборов в течение шести месяцев.

Баку здесь волнует прежде всего одно: пока в армянской Конституции остаётся отсылка к Декларации независимости, а вместе с ней и территориальные претензии к Азербайджану, подписывать окончательный мир не с чем. Об этом в Баку говорят давно и последовательно. Речь не о вмешательстве во внутренние дела соседа: наша страна просит убрать то, на что в будущем можно будет сослаться в новом споре.

Реакция оппозиции эту логику скорее подтверждает. Когда политики кричат, что Пашинян «выполняет требования Баку», они, по сути, сами признают, как трудно в Ереване расставаться со старыми притязаниями. Спорить, конечно, можно о том, уступка это или нет. Но вопрос остаётся тем же: как гарантировать мир, если основной закон страны продолжает ссылаться на документ с территориальными претензиями к соседу?

Сейчас Пашиняну приходится выбирать. Можно довести реформу до конца и убрать одно из главных препятствий на пути к договору. Можно уступить внутренней борьбе, и тогда всё, чего удалось добиться, снова окажется под вопросом. В Баку при этом не так важно, кто выиграет очередной раунд в Ереване. Важно другое: чтобы мир держался на понятных юридических гарантиях, которые не зависят от того, какое правительство придёт в Армении завтра.