Технологическое превосходство больше не является исключительной привилегией богатейших государств. Страны, ещё недавно считавшиеся догоняющими, начинают опережать традиционных лидеров в отдельных сферах государственного управления. Причём решающее значение имеют не размеры экономики или количество технологических корпораций, а способность государства внедрять современные технологии и повышать эффективность собственных институтов.

Азербайджан стал одним из наиболее показательных примеров.

Согласно опубликованному 19 ноября исследованию ООН, страна поднялась сразу на 36 позиций в Индексе развития электронного правительства (EGDI), заняв 38-е место среди 194 государств. Ещё в 2024 году она находилась на 74-м месте. Общий балл вырос с 0,7607 до 0,8847, или на 16,3%. Для сравнения: средний мировой показатель за те же два года увеличился лишь на 4,6%. По темпам прогресса Азербайджан вошёл в тройку мировых лидеров и перешёл в подгруппу V3 категории «очень высокий EGDI», в которой также находятся Австрия, Япония, Канада и Израиль.

Ещё более впечатляющий результат зафиксирован в сфере государственных онлайн-услуг (Online Services Index). Азербайджан поднялся с 67-го на 11-е место в мире, улучшив свои позиции сразу на 56 строчек. Показатель достиг 0,9501 балла. В этом рейтинге страна опередила Великобританию (12-е место), Исландию (16-е), США (18-е), Канаду (20-е), Норвегию (22-е) и Австралию. По субиндексу предоставления услуг Азербайджан разделил 10-е место с Эстонией, а по компоненту институциональной основы онлайн-услуг занял первое место в мире.

Соединённые Штаты располагают крупнейшими технологическими корпорациями, Великобритания обладает многовековыми административными традициями, а Канада считается одним из наиболее развитых государств с точки зрения качества управления. Однако технологическая мощь и эффективность государственных услуг далеко не всегда взаимосвязаны.

Объяснение отчасти кроется в устройстве административных систем. Чем больше исторически сложившихся процедур, ведомственных интересов и несовместимых информационных платформ, тем сложнее проводить масштабные преобразования. Развитые страны зачастую вынуждены модернизировать инфраструктуру, создававшуюся десятилетиями. Государства, приступившие к цифровизации сравнительно недавно, могут сразу внедрять современные решения, избегая многих проблем устаревших систем.

Однако технологическое обновление неизбежно затрагивает сложившийся баланс полномочий внутри государственного аппарата. Ведомства не всегда заинтересованы в передаче данных и интеграции собственных информационных систем, поскольку это означает частичную утрату административного контроля. Поэтому успех цифровизации зависит не столько от приобретения современных технологий, сколько от способности обеспечить согласованную работу государственных структур.

Азербайджан сумел добиться заметного прогресса именно в этом направлении. Создание ASAN xidmət, развитие электронных государственных сервисов, внедрение платформы myGov и расширение межведомственного обмена данными существенно изменили порядок взаимодействия граждан с государственными учреждениями.

Сегодня myGov объединяет более 430 государственных услуг и около 100 видов электронных документов и справок, а число пользователей платформы превысило 4 миллиона. Система межведомственного обмена данными digital.bridge связывает десятки учреждений и сотни информационных систем, обеспечивая обработку миллиардов транзакций. Благодаря этому гражданам всё реже приходится самостоятельно обращаться в различные ведомства за документами, которые уже находятся в распоряжении государства.

Однако сама по себе компьютеризация бюрократии не делает её эффективнее. Можно перевести заявления и справки в электронный формат, сохранив прежнюю громоздкую систему согласований. Поэтому подлинная ценность цифровизации заключается в пересмотре административных процедур, устранении лишних посредников и сокращении возможностей для произвольных решений чиновников.

В этом отношении особого внимания заслуживает первое место Азербайджана по компоненту институциональной основы онлайн-услуг. Оно указывает на высокую оценку нормативной и организационной базы, необходимой для функционирования цифрового государства. В перспективе цифровое государство может стать одним из инструментов экономической модернизации. Однако для этого технологические преобразования должны сопровождаться повышением качества управления, прозрачности административных решений и предсказуемости правил для предпринимателей.

Следующий этап цифровизации будет значительно сложнее. Международная практика постепенно смещается от электронного предоставления услуг к проактивным системам, способным самостоятельно запускать административные процедуры с использованием искусственного интеллекта. Например, государство сможет назначать положенные гражданину выплаты или оформлять необходимые документы без дополнительных заявлений. Но подобная модель предполагает высокий уровень защиты информации, надёжность государственных баз данных и доверие общества к цифровым механизмам.

Опыт Азербайджана показывает, что в цифровую эпоху преимущество получает не обязательно государство с крупнейшей экономикой, а то, которое способно быстрее перестраивать собственную административную систему. Технологическая модернизация становится одним из важнейших показателей эффективности государственного управления.

Азербайджан уже сумел превратить цифровизацию в своё конкурентное преимущество. Теперь перед страной открывается возможность перейти к следующему этапу — созданию системы, в которой государственные услуги предоставляются гражданам максимально быстро, а в перспективе и без необходимости личного обращения. Именно такой подход способен закрепить нынешний успех и сделать Азербайджан одним из ориентиров цифровой модернизации.