В ходе двусторонних и расширенных переговоров между главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Грузии стороны обменялись мнениями по вопросам региональной и глобальной безопасности, а также обсудили постконфликтные процессы между Арменией и Азербайджаном.

Об этом сообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции со своей грузинской коллегой Макой Бочоришвили, передает АПА.

«В ходе переговоров мы обсудили процессы, происходящие в глобальном масштабе, угрозы безопасности, которые могут повлиять на наш регион, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Я также подробно проинформировал коллегу о процессах, происходящих в постконфликтный период между Арменией и Азербайджаном, а также на нынешнем этапе. В этом контексте я сообщил о переговорах, состоявшихся 10 июля в Абу-Даби между лидерами Азербайджана и Армении, и о существующей позитивной динамике. Мы считаем, что на пути к миру существуют хорошие перспективы. Мы считаем реалистичным завершение этого пути. Существуют конкретные шаги для завершения этого процесса, однако армянская сторона пока что их не предпринимает», — отметил Джейхун Байрамов.