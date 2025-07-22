При таком объеме дезинформации об Азербайджане Баку не ограничивается жалобами, а идет дальше: создает площадки для диалога. Это работает гораздо эффективнее, чем любые пресс-релизы или рекламные кампании. Уважение заслуживается не словами, а действиями. Об этом в интервью Minval сказал известный американский телеведущий и медиаэксперт Деннис Ю. Он признался, что восхищён президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и культурной столицей страны — Шушой, где проходил III Глобальный медиафорум.

— Какие впечатления у вас остались после посещения III Глобального медиафорума?

— Меня очень вдохновило, что здесь собрались представители медиа из более чем 60 стран. Это редкость — такой масштабный обмен взглядами и опытом в одном месте. Темы, которые поднимались — ИИ, социальные сети, дезинформация — сегодня критически важны. И это были не абстрактные разговоры, а реальные примеры, включая то, как страны вроде Азербайджана с этим работают.

Сам факт, что форум проходил именно в Шуше, придал мероприятию особую значимость. Это место с глубокой историей, и оно помогло лучше понять контекст. Стало очень ясно, насколько сложно Азербайджану донести свою точку зрения до мира. На Западе об этом почти ничего не знают. Я выступал с технической стороны, говорил об алгоритмах, фильтрах восприятия. Это не всегда про предвзятость — иногда проблема просто в отсутствии информации.

— Что вы лично вынесли из участия? Какие темы вы бы хотели развить дальше?

— Главное — это человеческие связи. Я общался с людьми, которые реально работают в журналистике — будь то телевидение, газеты или соцсети. Многие говорили об одной и той же проблеме: они хотят рассказывать полные, честные истории, но соцсети не дают на это пространства. Краткость, сенсация, эмоции — а нюанс пропадает.

Было много интереса к тому, как “думают” алгоритмы. Что TikTok продвигает, что YouTube скрывает, что влияет на видимость поста в LinkedIn. Мне было приятно делиться опытом как инженера, который всё это создавал. И я увидел, что есть необходимость в “переводчиках” между миром технологий и журналистикой. Это тема, которую хочется развивать — алгоритмическая грамотность.

— Удалось ли вам прочувствовать атмосферу Шуши?

— Да, и это было по-настоящему впечатляюще. Город, который всего пять лет назад лежал в руинах, сегодня уже восстанавливается на глазах. Современные дороги, инфраструктура, гостиница — всё на уровне. Это говорит о том, что здесь есть чёткая стратегия и реальная динамика. Сам визит был очень хорошо организован. Я участвовал в многих международных мероприятиях, и могу сказать, что в Шуше всё было сделано профессионально и с душой. Чувствовалась настоящая вовлечённость.

— Как изменилось ваше восприятие Азербайджана после этого визита?

— Я получил тот самый «boots-on-the-ground experience» (означает личный, непосредственный опыт, полученный не через новости, отчёты или чужие слова, а через собственное пребывание в месте событий. Это когда человек сам был на месте, увидел своими глазами, пообщался с людьми — и на основе этого составил мнение) которого так не хватает. И он подтвердил мою давнюю мысль: как правило, в западных медиа страны вроде Азербайджана отображаются неполно или искажённо.

Что мне особенно понравилось — Азербайджан не ограничивается жалобами на дезинформацию. Они идут дальше: приглашают иностранных гостей, журналистов, экспертов, создают площадки для диалога. Это работает гораздо эффективнее, чем любые пресс-релизы или рекламные кампании. Уважение заслуживается не словами, а действиями — и я это увидел здесь.

— Чем этот форум отличается от других международных мероприятий, где вы бывали?

— Обычно всё ограничивается форматом “приехал — выступил — уехал”. Панели, быстрый нетворкинг, визитки. Здесь было совсем по-другому. Были настоящие разговоры — не пятиминутные, а глубокие. Я часами общался с коллегами из Японии, Германии, Чехии, России. Мы говорили не только о технологиях, но и делились личными историями. Такие связи не возникают сами по себе — нужна правильная атмосфера, и здесь она была.

— В соцсетях вы поблагодарили Азербайджан и завершили пост словом “Respect”. Что именно вы хотели этим сказать — это было про эмоции, благодарность или уважение к стране?

— Все вместе. Меня приняли с теплом, я это ценю. Но “Respect” — это не просто “спасибо”. Это уважение к тому, что я увидел: как идёт восстановление, как открыто страна ведёт диалог с миром, как они стараются говорить на своих условиях, без посредников.

Многие до сих пор не понимают, как быстро здесь всё меняется. И когда видишь это своими глазами — уважение возникает само собой. Поэтому и написал так, как почувствовал.