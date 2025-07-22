Министерство иностранных дел Франции приступило к подготовке предложений по новому пакету санкций Евросоюза против России.

Об этом в эфире радио France Inter заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

«Я уже попросил свои команды подготовить новый, еще более жесткий пакет санкций, чтобы заставить [Россию] сделать это», — заявил он.

По словам министра, речь идет о санкциях на уровне ЕС, а не конкретно Франции, поскольку экономический вес всех стран объединения позволит осуществлять попытки давления на Россию в координации с США. Барро подчеркнул, что рассчитывает на быстрое принятие нового пакета европейских санкций.

Он добавил, что именно французская сторона отвечала за принятие 17-го пакета санкций в мае.